Стартує спартакіада Львівщини серед команд дерслужбовців

Львів. 3 червня. УНІАН. Завтра, 4 червня, за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, стартує I тур зональних змагань V Спартакіади Львівщини серед команд державних службовців.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Спортивні змагання серед команд державних службовців Львівщини проводяться з метою популяризації фізичної культури та спорту, активного відпочинку та здорового способу життя.

Учасники спартакіади – державні службовці обласної держадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Львівської області, змагатимуться у таких видах спорту як: футзал, волейбол, настільний теніс, шахи і шашки.

Змагання відбуватимуться поетапно 4, 5 та 11 червня. Фінал II етапу спартакіади пройде 18 червня у спорткомплексі НУ «Львівська політехніка».