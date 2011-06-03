ДАІ проводить профілактичні заходи «Автобус-2011»

Львів. 3 червня. УНІАН. З 31 травня року на Львівщині розпочалася реалізація комплексу профілактичних заходів на пасажирському транспорті – «Автобус-2011», спрямованих на попередження аварійності на пасажирському автотранспорті, посилення роботи щодо зміцнення транспортної дисципліни водіїв, підвищення технічної готовності автобусів, які залучаються до перевезення людей, особливо під час перевезення організованих груп дітей до місць відпочинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Під час цих заходів на Львівщині співробітники ДАІ особливу увагу зосереджують на проведенні перевірок пасажирських перевізників і водіїв автобусів під час перевезення пасажирів.



Виявивши несанкціоновані нерегулярні перевезення пасажирів, співробітники ДАІ видаватимуть керівникам підприємств-перевізників приписи. Крім того, за фактами дорожньо-транспортних пригод за участю автобусів, а також через нереагування на вже видані приписи ДАІ, перевізників будуть додатково перевіряти щодо додержання ними вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.



Разом з тим, у межах «Автобуса-2011» буде перевірятися технічний стан транспорту під час його експлуатації, особливу увагу приділятимуть перевірці справності аварійних виходів, чи правомірно встановлене газове обладнання та додаткові місця для сидіння. Також, перевірятимуть справність гальм та рульового обладнання.



Крім того, співробітники ДАІ перевірятимуть, чи водії автобусів зберігають транспорт на території стоянок, чи проводиться перевірка технічного стану перед виїздом на лінію, чи проходять медичний огляд водії.



Під час нагляду за дорожнім рухом інспектори ДАІ особливу увагу зосереджуватимуть на дотримання ПДР водіями-перевізниками.