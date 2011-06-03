Водій на «Ауді» в’їхав у бетонну огорожу

Львів. 3 червня. УНІАН. Учора, 2 червня 2011 року в Городоцький райвідділ міліції надійшло повідомлення від чергової медсестри Городоцької ЦРЛ про те, що в місті Городок по вулиці Львівській сталося ДТП. Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Так, 2 червня близько 06.30 на автомобільній дорозі Львів-Шегині 36-річний водій автомобіля «Ауді А-6» не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу.

Унаслідок цієї автопригоди травмувався 31-річний пасажир цього транспортного засобу, житель міста Городок, який отримав черепно – мозкову травму, струс головного мозку.

У водія автомобіля взято кров на етанол. За даним фактом ДТП триває перевірка.