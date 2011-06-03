У Львові проведуть фестиваль «Казка у гаю»

Львів. 3 червня. УНІАН. У Музеї народної архітектури та побуту у Львові 4 та 5 червня відбудеться VІІІ Театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у гаю» за сприяння служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації та управління культури Львівської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Ідея фестивалю – підтримка та створення умов для розвитку дитячо-юнацьких колективів театрального жанру, надання можливості реалізувати свій творчий потенціал, привернути увагу дітей до казки, а також ознайомити львів’ян та гостей міста з їхньою творчісті.

Показати свої вистави зголосились дитячі театральні студії та колективи з Чернівців, Полтави, Сум, Сокаля, Долини, Жидачева, Мостиськ, Червонограда, Любомиля та Львова.

Завершиться фестиваль нагородженням переможців та дискотекою.