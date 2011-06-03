23 особи втопилося з початку року на Львівщині

Львів. 3 червня. УНІАН. З початку року на водоймах Львівської області виявлено 23 загиблих осіб, з них 3 дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Тільки за минуло добу в області виявлено тіла двох осіб.

2 червня с. Рясне-Руське Яворівського району в місцевому ставку жителями села виявлено тіло втопленика чоловічої статі (особа та місце проживання встановлюються) в стані розкладання. Тіло втопленика вилучено з води працівниками Яворівського РВ ГУ МВСУ у Львівській області та машиною швидкої медичної допомоги доставлено в морг Яворівської ЦРЛ.

Цього ж дня у с. Потелич Жовківського району під час купання в кар’єрі колишнього цегельного заводу втопився 20-річний місцевий житель.