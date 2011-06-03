Львівщина гідно представила свою продукцію на «Агро-2011»

Львів. 3 червня. УНІАН. Експозиція Львівщини визнана однією з кращих на XXIII Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2011. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Іван Стефанишин, який очолював делегацію представників агропромислового комплексу Львівщини. Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Велике зацікавлення серед учасників та гостей виставки викликали проекти програми розвитку сільськогосподарських територій, які були представлені на розгляд аграріями Львівщини.

Зокрема – це проект виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок розширення його напрямків на прикладі фермерського господарства «Шеврет», яке спеціалізується на виробництві та переробці козячого молока; інвестиційний проект кущових ягідників на прикладі ТзОВ «Агро Фрутіка-Бишків», яке вирощує ягідні культури, а також ТзОВ «Галфрост», що займається заморозкою кущових ягідників, а також експортом своєї продукції у країни Євросоюзу.

Особливий інтерес викликав проект інфраструктури ринку «Шувар» в рамках розвитку оптових ринків України, досвід якого, до речі, перейняли грузинські партнери.

Нагадаємо, Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2011» проходить у Київському міжнародному центрі з 2 до 5 червня.