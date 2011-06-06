Львів. 6 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав журналістів із професійним святом.

«Стараннями журналістів і всіх працівників засобів масової інформації ми дізнаємося найсвіжіші новини, отримуємо інформацію та знання. Завдяки Вашій праці жителі регіону завжди в курсі останніх подій в економіці, культурі, освіті, мистецтві, спорті. Ви вносите значний вклад в розвиток духовного життя, виховання патріотизму, моральних цінностей, прав і свобод громадян.

У день Вашого професійного свята дякую Вам за плідну співпрацю. Взаємодія влади та засобів масової інформації спрямована на забезпечення населення області достовірної та об'єктивною інформацією. Переконаний, що Ваш професіоналізм і надалі буде невід'ємною складовою подальшого успішного розвитку вітчизняної журналістики.

Бажаю Вам невичерпної творчої енергії, натхнення, нових ідей та задумів»,– йдеться у привітанні губернатора.