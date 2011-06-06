Цимбалюк провів селекторну нараду

Львів. 6 червня. УНІАН. Сьогодні, 6 червня, в облдержадміністрації під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка відбулася селекторна нарада.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Основні питання, які розглядалися на нараді – це завершення 2010/2011 навчального року та хід проведення оздоровчої компанії дітей; стан виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» у Львівській області; стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2011/12 р.р.; надзвичайні ситуації, які мали місце в області з 30 травня до 5 червня 2011 року.