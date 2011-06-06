На Львівщині втопилося двоє рибалок

Львів. 6 червня. УНІАН. У Львівській області під час риболовлі втопилося двоє осіб. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Інцидент стався 3 червня поблизу с. Подорожнє Жидачівського району внаслідок перекидання гумового човна під час ловлі риби у кар’єрі колишнього «Подорожнянського рудника».

Тіла 27-річного та 33-річного рибалок досі шукають працівники Львівської центральної водолазно-рятувальної служби.