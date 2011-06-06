У ДТП потрапило три автобуси

Львів. 6 червня. УНІАН. Протягом 4 червня 2011 року на території Львівської області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди за участі маршрутних таксі. У цих двох аваріях одна людина загинула, а ще троє – були травмовані.

Так, 4 червня о 20.00 на автодорозі сполученням Львів-Краковець у смт Івано-Франково відбулось зіткнення маршрутного таксі «Львів-Верещиця» (автобус «БАЗ А-079», що належить АТП-14631 (м. Львів) та автомобіля «ВАЗ-2109».

Унаслідок цієї ДТП 56-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109» загинув на місці події, а пасажир цього транспортного засобу, 71-річний житель смт Івано-Франково, отримав тілесні ушкодження у нього – відкрита черепно-мозкова травма, політравма. Чоловіка госпіталізовано у реанімаційне відділення Новояворівської районної лікарні.

В автопригоді також була травмована пасажир автобуса «БАЗ А-079», 39-річна жителька Львова.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася того ж дня о 19.30 на автодорозі сполученням Львів-Шегині у місті Городок. Там відбулось зіткнення маршрутного таксі №140 «Львів-Городок», яким керував 36-річний житель села Нижнє Висоцьке Турківського району, з маршрутним таксі №30 «Львів-Керниця» під керуванням 36-річного жителя села Мальчиці Яворівського району.

Унаслідок зіткнення пасажир маршрутного таксі №140, 54-річна львів’янка, із діагнозом «черепно-мозкова травма, стус головного мозку, забій грудної клітки» була госпіталізована у Городоцьку центральну районну лікарню.