Львівщину відвідала делегація представників УЄФА

Львів. 6 червня. УНІАН. Делегація УЄФА на чолі з операційним директором турніру Євро-2012 Мартіном Калленом, директором Євро-2012 в Україні та керівником Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіяном Лубківським, представники 60 іноземних ЗМІ 5-6 червня відвідали Львівщину та оглянули об’єкти, що будуються до Чемпіонату та визначні місця Львова.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ Львівської ОДА.

6 червня делегація разом з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком оглянула будівництво нового терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»». «У всієї делегації склалось позитивне враження від огляду об’єктів. Це перше місто, яке вони відвідали. На черзі Донецьк, Харків, Київ», – зазначив М.Цимбалюк.

Також голова зустрівся із представниками делегації у Львівській міській раді.

Гості Львова оглянули центр міста, ЛНУ ім. І. Франка, площу Ринок, проспект Свободи, Оперний театр, де буде розміщено фан-зону.