На Львівщині ЗНО триватиме до 24 червня

Львів. 6 червня. УНІАН. Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти зареєстровано 35 тис. учасників, з них 17,778 - випускники шкіл Львівщини. Про це йшлося 6 червня під час селекторної наради, яка відбулася під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Львівської ОДА.

Для організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання відкрито 63 пункти тестування та залучено 8 тис. осіб персоналу. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться для випускників 11-х класів з 2 до 24 червня 2011 року.

2-3 червня 2011 року організовано проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, в якому взяли участь 92,16% учасників від поданої кількості заяв (це найвищий показник в Україні).