На Львівщині сьогодні грози, град

Львів. 7 червня. УНІАН. У Львівській області через грози та град оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МВС України у Львівській області.

Окрім цього, в області сьогодні висока пожежна небезпека (4 класу), в Бродівському районі надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень по півдню території короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +12…+17ºС, вдень +25…+30ºС.