Цьогоріч на Львівщині в ДТП загинуло 5 дітей

Львів. 7 червня. УНІАН. У Львівській області з початку року в 76 ДТП загинуло п’ятеро та травмовано 86 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, найбільше аварій за участі дітей цьогоріч траплялося у містах Львові (34) та Червонограді (4), а також у Сокальському та Жовківському районах Львівської області (по 4 ДТП).



За п’ять місяців 2011 року з вини дітей на автодорогах Львівщини сталося 32 автопригоди, унаслідок яких одна дитина загинула, а 34 – були травмовані.

Варто зауважити, що за аналогічний період 2010 року у Львівській області було зафіксовано 23 ДТП, які сталися з вини дітей.У тих аваріях загинула одна дитина, а 25- були травмовані.