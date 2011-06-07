Львів може залишитися без води

Львів. 7 червня. УНІАН. На сьогодні ПАТ „Львівобленерго” приступило до організаційно-технічних заходів щодо припинення електропостачання ЛМКП „Львівводоканал”. Про це УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ПАТ “Львівобленерго”.

«Неспроможність керівництва ЛМКП „Львівводоканал” виконувати свої договірні обов’язки та щомісячні гарантії негативно впливає на рівень розрахунків ПАТ „Львівобленерго” з ДП „Енергоринок” і несе загрозу життєзабезпеченню Львова», – зазначають на підприємстві.

На 7 червня борг ЛМКП „Львівводоканал” за спожиту електроенергію перед ПАТ „Львівобленерго” становить 2,2 млн. грн., з них 1,5 млн. грн. – борг за лютий 2011 року, який згідно з гарантіями, що надав ЛМКП „Львівводоканал” ПАТ „Львівобленерго”, повинен був бути сплачений 09 березня 2011 року.

ЛМКП „Львівводоканал” не виконує як договірні, так і гарантійні зобов’язання взяті на себе щодо розрахунків за спожиту електроенергію. ПАТ „Львівобленерго” повністю виконало свої договірні зобов’язання щодо послуг електропостачання ЛМКП „Львівводоканал”.

Товариство крім договірних зобов’язань зі споживачами Львівщини має договірні зобов’язання перед державним підприємством „Енергоринок”, де купує електричну енергію для потреб споживачів Львівщини згідно з укладеними з ними договорами. Розрахунки ПАТ „Львівобленерго” з ДП „Енергоринок” є на рівні 100%.

ПАТ „Львівобленерго” діє виключно в правовому полі і зобов’язане згідно з чинним законодавством України припинити послуги електропостачання боржнику – ЛМКП „Львівводоканал”.