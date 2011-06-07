Цимбалюк нагородив грамотами журналістів

Львів. 7 червня. УНІАН. Сьогодні, 7 червня, у Львівському Національному Академічному театрі ім. Соломії Крушельницької відбулося урочисте нагородження журналістів від голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Почесні грамоти отримали: журналіст «12 каналу» Галина Тарадайка, ведучий телеканалу "ЗІК" Віктор Павлик, журналіст газети "Високий замок" Юлія Ліщенко, головний редактор газети "Львівська пошта" Ірина Цицак, власкор газети "Комсомольська правда в Україні" Галина Гупало, журналіст інтернет-видання "ZAXID.NET" Данило Мокрик, журналіст інтернет-видання "ЗІК" Наталія Шутка, власкор інформагентства "УНІАН" Ксенія Нестеренко.

«Журналісти завжди попереду подій, вони говорять те, про що інші воліють мовчати. У ваших руках могутня зброя, яка здатна переконувати людей. Професія покладає на вас велику відповідальність, і я бажаю щоб ви ніколи не розчаровувались в обраній професії", – сказав у вітальному слові Михайло Цимбалюк.

Фото Ігоря Сенкальського