До Львова прибув Кронпринц Данії Фредерік. Фото

Львів. 7 червня. УНІАН. Сьогодні, 7 червня, в межах державного візиту в Україну до Львова прибув Кронпринц Данії Фредерік.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У аеропорту "Львів" данську делегацію на чолі з Кронпринцом зустрічали голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, голова Львівської облради Олег Панькевич, заступник Львівського міського голови Василь Косів та інші посадові особи.

Планується, що Кронпринц Фредерік перебуватиме у Львові до 9 червня. Він зустрінеться з керівництвом облдержадмінстрації, керівництвом міста, а також із представниками Данської Бізнес Асоціації та данських компаній.

Фото Євгена Кравса