Дорогу Львів-Трускавець здадуть в жовтні 2011 року, – Цимбалюк

Львів. 7 червня. УНІАН. Дорогу Львів-Краковець капітально відремонтують до кінця року, автотрасу на Трускавець – здадуть до кінця жовтня 2011 року. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк під час міжнародного медіа-туру, присвяченого «Року до Євро-2012». Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

За його словами, капітальний ремонт автодороги Львів-Краковець профінансовано з державного бюджету. Зараз тривають ремонтні роботи, які передбачають вирівнювання старого полотна із упорядкуванням кутів, добудуванням заїздів, а також укладання нового шару асфальту.

Як повідомив Михайло Цимбалюк, ремонт автодороги Львів-Шегині також триває, проте, ситуація тут дещо складніша, оскільки кошти виділені лише на ямковий ремонт.

Крім того, до кінця жовтня поточного року буде завершена траса зі Львова на Трускавець, яка охопить населені пункти Стрий, Дрогобич, Борисполь і Східниця. На капітальний ремонт цієї дороги виділено 70 млн грн з державного бюджету. Зараз проводять тендер на визначення виконавця робіт.

Михайло Цимбалюк також повідомив, що для приймаючого міста придбають нові автобуси єврозразку, які перевозитимуть фанів з Трускавця до Львова.