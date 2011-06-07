Цимбалюк відвідав музеї Франка та Грушевського

Львів. 7 червня. УНІАН. Сьогодні, 7 червня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомився з експозицією музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Оглянувши експонати, М. Цимбалюк підкреслив: «Я хочу, щоб наші співвітчизники та туристи знали більше про ці музеї, вони повинні мати достойний вигляд. Ми продумаємо стратегію, щоб усі делегації, які прийматиме Львівщина, знатимуть, чим пишаються ці музеї. Також нам необхідно встановити вказівні знаки, які дозволять усім бажаючим легко знайти місце знаходження цих музеїв».

Після візиту до музеїв голова Львівської ОДА провів нараду щодо організації урочистостей з нагоди 155-ї річниці від дня народження Івана Франка. Михайло Цимбалюк, звертаючись до начальника управління культури Сергія Бурка та голови Дрогобицької РДА Михайла Сендака, наголосив на необхідності узгодження усіх організаційних моментів до наступної наради, що відбудеться в музеї-садибі Івана Франка в с. Нагуєвичі за тиждень.