До Львова з робочим візитом приїхав Колесніков

Львів. 8 червня. УНІАН. Сьогодні, 8 червня, в межах робочої поїздки з підготовки до Євро-2012 прибув до Львова віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

У львівському аеропорту Бориса Колеснікова зустріли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, перший заступник міського голови Львова Олег Синютка та інші посадовці.

Під час візиту заплановано проінспектувати будівництво стадіону до «Євро-2012» та взяти участь у презентації автомобілів швидкої медичної допомоги «Рено» для потреб Львова під час проведення «Євро-2012».

Нагадаємо, що після відвідин Львова віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков відвідає ще три міста України: Харків, Донецьк та Київ.

У Харкові Борис Колесніков проінспектує аеропорт на його готовність приймати одночасно велику кількість уболівальників.

У Донецьку віце-прем’єр-міністр огляне «Донбас-арену», на якій відбуватиметься навчання професійного складу, що обслуговуватиме НСК «Олімпійський» у Києві.

А у Києві Борис Колесніков перевірить стан будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль», що прийматиме гостей «Євро-2012».