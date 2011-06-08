Сьогодні у Львові відкриють квітковий годинник

Львів. 8 червня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбудеться презентація годинника зворотного відліку часу до Євро-2012.

До початку чемпіонату Європи з футболу 2012 року залишається ще один рік - 8 червня 2012 року о 19.00 розпочнеться перший матч фінальної частини чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, офіційне урочисте відкриття годинника зворотного відліку до початку чемпіонату УЄФА Євро-2012 розпочнеться о 18.45.