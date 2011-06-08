Колесніков задоволений підготовкою Львівщини до Євро

Львів. 8 червня. УНІАН. Будівництво стадіону до Євро-2012 у Львові ведеться з дотриманням графіків.

«Цей об’єкт буде здано у встановлений термін. Зараз потрібно завершувати монтаж даху, встановити необхідне обладнання. Я також задоволений ходом робіт на інших об’єктах», – зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков 8 червня під час брифінгу у Львові.

У межах поїздки Борис Колесніков проінспектував будівництво стадіону до Євро-2012 та взяв участь у презентації спільного проекту ЛАЗу та «Renault» з виготовлення автомобілів швидкої допомоги. Участь у заході взяли голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, перший заступник міського голови Львова Олег Синютка, генеральний директор компанії «Renault Україна» Марк Ле-Грасьє, Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Жак Фор, президент ФФУ Георгій Суркіс, директор Євро-2012 в Україні, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський, голова спостережної ради ТОВ «Львівські автобусні заводи» Ігор Чуркін.

Під час візиту Б. Колесніков також зазначив, що для транспортного забезпечення Львова до Євро-2012 необхідно залучати місцевого виробника автобусів – ЛАЗ: «Львовом повинні їздити ЛАЗи, можна створити комунальне підприємство. Додам, що я задоволений ходом підготовки міст до Чемпіонату, особливо у частині будівництва летовищ».

Своєю чергою, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що реалізація спільного проекту на ЛАЗі дозволить створити нові робочі місця: «Є також завдання віце-прем’єр-міністра щодо підняття зарплати на підприємстві до 3-3,5 тис. грн».