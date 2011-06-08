Цимбалюк зустрівся Кронпринцом Данії Фредеріком

Львів. 8 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 8 червня зустрівся з Його Королівською Високістю Кронпринцом Данії Фредеріком. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час зустрічі сторони обговорили результати та перспективи співпраці Львівщини та Данії, зокрема, в економічній сфері.

На 1 квітня інвесторами з Данії в економіку області надійшло інвестицій на 77,5 млн. дол. США, що становить 6% від загального обсягу інвестицій в область. З них 712,6 тис. дол. США надійшло впродовж першого кварталу 2011 року.

За участю данського капіталу на території області утворено близько 50 підприємств.

Основними товарами, що експортувалися з нашого регіону до Данії минулого року, були: текстиль та вироби з текстилю (69,2% в товарній структурі експорту до данії), переважно – одяг трикотажний та інші готові текстильні вироби; механічне обладнання, машини та механізми, електричне обладнання та його частини (7,7%), взуття, головні убори (5,2%); недорогоцінні метали та вироби з них (3,1%), здебільшого – вироби з чорних металів.

Основними товарами, що імпортувалися з Данії, були: продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (18,6% в структурі імпорту з Данії) в основному – фармацевтична продукція; механічне обладнання, машини та механізми, електричне обладнання (15,5%); переважно – електричні машини та устаткування; продукти тваринного походження (13,3%), здебільшого – м’ясо та харчові субпродукти, меблі (10,9%); текстиль та вироби з текстилю (10,5%); недорогоцінні метали та вироби з них (7%).