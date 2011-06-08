До Львова на гастролі приїде угорський ансамбль «Гонвед»

Львів. 8 червня. УНІАН. Традиції, сучасність, мобільність – таким є гасло ансамблю пісні і танцю з Угорщини «Гонвед», гастролі якого відбудуться у Львові 11 червня. Захід відбувається за сприяння Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, Почесного консульства Угорщини у Львові та Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Це перший візит ансамблю в Україну. На сцені Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької він представить програму «Монархія» – танці народів в єдиному культурному просторі. Початок вистави о 19:00 11 червня. Закордоном її демонструють вперше. До цього моменту оцінити «Монархію» могли лише глядачі столиці Угорщини Будапешту.

Як розповів художній керівник ансамблю Золтан Журафскі програма, яку демонструватимуть львівським глядачам, є насправді танцювальною виставою, яка триває чотири години і представляє танці народів Австро-Угорської імперії. Декораціями вистави слугуватимуть великі плакати з копіями картин та малюнків відомих угорських митців.

«Це танці австрійців, угорців, румунів, євреїв, словаків, гуцулів. Наголошу, що ми лише показуємо культурне надбання, тут немає ностальгії.

Ми надзвичайно втішені тим, що їдемо в Україну. Зокрема, я, бо народився біля кордону з Україною. Маємо надію, що зможемо отримати тут у вас досвід, зібрати матеріал для наших танців. Колись я бачив фільм «Білий птах з чорною ознакою». Він справив на мене величезне враження», – розповів Золтан Журафскі.

Танці, які ставить ансамбль, відтворюють реальні танки своїх пращурів, тому у виконанні «Гонвед» не дотримується синхронності. У глядача складається враження, що він перебуває в угорському селі чи містечку середини минулого століття. «Наші фахівці, зокрема, мій вчитель Дьердь Мартін, колись в 50-х їздили по наших селах та фільмували, як веселяться, танцюють люди. Звісно, вони танцювали, як їм підказувало серце. В одному кутку галявини танцювали так, в іншому інакше. Ми те саме відтворюємо на сцені. Додам, що костюми, національні строї для виступів ми не шиємо в Будапешті, а замовляємо безпосередньо на місці, звідки походить танець», – розповідає З. Журафскі.

Ансамбль «Гонвед» було засновано 1949 року як військовий. Зараз до його складу входить 140 людей. Це, окрім танцювальної трупи, чоловічий хор, музичний ансамбль, у супроводі якого виступає «Гонвед». Для музичного супроводу використовують народні пісні та твори композиторів. Крім того, колектив тісно співпрацює з циганським ансамблем (він раніше входив до його складу). У своєму репертуарі «Гонвед» має і дитячі програми. Ансамбль має близько 300 виступів у рік.