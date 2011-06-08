За крадіжку телефону молодика засуджено до двох років

Львів. 8 червня. УНІАН. У Львівській області за крадіжку мобільного телефону 29-річного чоловіка засуджено до 2 роки. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

29-річний чоловік на початку року гостюючи у друга викрав у нього мобільний телефон.

Потерпілий звернувся із письмовою заявою до Дрогобицького міського відділу. Проти молодика порушили кримінальну справу. Дрогобицьким міськрайонним судом злочинця засуджено до двох років позбавлення волі за ст. 186 Кримінального кодексу України.