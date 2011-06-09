Митники знайшли в легковику понад 3 тис. пачок цигарок

Львів. 9 червня. УНІАН. У Міжнародному автомобільному пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» (Львівщина) працівники Львівської митниці викрили канал незаконного переміщення сигарет із використанням спеціально виготовлених тайників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі митниці.

Так, у зону митного контролю митного поста «Смільниця» Львівської митниці в напрямі «виїзд з України» під керуванням громадянина України заїхав легковий автомобіль.

Під час візуального огляду транспортного засобу та вивчення поведінки водія у митників виникла підозра про наявність товарів, які є обмеженими або забороненими до переміщення через митний кордон України. Спільна оглядова група митників та прикордонників скерувала транспортний засіб на поглиблений огляд.

У боксі поглибленого огляду в конструктивних порожнинах його автомобіля (під днищем у спеціально виготовлених тайниках) виявлено 3 218 пачок сигарет українського виробництва на загальну суму майже 20 тис. грн.

Виявили їх лише після демонтажу спеціально обладнаних тайників.

За цим фактом, за ознаками статей 339 та 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Цигарки та автомобіль, який використали для їх приховування, загальною вартістю понад 37 тис. грн затримано до рішення суду.