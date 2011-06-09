У Львові аеровокзал до Євро-2012 готовий на 56%

Львів. 9 червня. УНІАН. На сьогодні готовність нового аеровокзалу до Євро-2012 у Львові становить 56%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дирекції з будівництва об'єктів до Євро-2012 у Львові.

Як повідомив керівник проекту з будівництва нового терміналу ДП «Західінфрапроект» Віктор Метелиця, на новому аеровокзалі МА «Львів» будівельники почали склити навіс довжиною 120 м і висотою 10 м. Для скління навісу використають скло-триплекс. Триплекс –це багатошарове скло, яке зазвичай виготовляють шляхом пресування при нагріванні. Здебільшого триплекс застосовують при склінні транспортних засобів: автомобілів, літаків, суден, а також вікон і фасадів будинків.

Окрім цього, наприкінці літа до нового терміналу очікують завезти 4 аеромости, німецького виробництва, що складатимуться зі скляної галереї довжиною більше 20 метрів та «рукава», а саме рухомого шлюз-тамбура, вентиляційного обладнання та перетворювачів електричної енергії (400 Гц) для бортового обладнання літаків.

Також, за словами В.Метелиці, на початку червня вже завершені всі роботи з монтажу інженерних мереж в багажному відділенні зали відльоту. Загалом готовність нового аеровокзалу до Євро-2012 на сьогодні становить 56%.