На Львівщині двоє молодиків викрали 18 кг суниць
12:23, 09 червня 2011Львів
0 0
Із присадибної ділянки
Львів. 9 червня. УНІАН. У Львівській області двоє молодиків викрали із присадибної ділянки 18 кг суниць. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
До правоохоронців із заявою про викрадення, звернулася 25-річна жінка одного із сіл Жовківського району.
Міліціянти за скоєння злочину затримали 21-річного та 20-річного місцевих мешканців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter