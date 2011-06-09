На Львівщині двоє молодиків викрали 18 кг суниць

Львів. 9 червня. УНІАН. У Львівській області двоє молодиків викрали із присадибної ділянки 18 кг суниць. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

До правоохоронців із заявою про викрадення, звернулася 25-річна жінка одного із сіл Жовківського району.

Міліціянти за скоєння злочину затримали 21-річного та 20-річного місцевих мешканців.