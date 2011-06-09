ДАІ розшукує водія, який збив підлітка і втік

Львів. 9 червня. УНІАН. У Львівській області водій автомобіля збив 14-річну дівчину і втік з місця події. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Інспектори ДАІ встановили, що 14-річна дівчина отримала тілесні ушкодження 6 червня о 17.00 у місті Соснівка на вул. Львівській, 9, де на неї наїхав невстановлений автомобіль (мікроавтобус).

ДАІ закликає свідків цієї автопригоди зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.

Потерпіла звернулася до лікарні 8 червня. Лікарі діагностували дитині закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м’яких частин голови та шиї, тупу травму живота.