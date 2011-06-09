У Львові новий прокурор

Андрій Стасів

Львів. 9 червня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка відповідним наказом призначив Андрія Стасіва на посаду заступника прокурора Львівської області – прокурора міста Львова.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Львівської області Мар’яна Гайовська.

До цього призначення Андрій Стасів працював на посаді заступника прокурора Львівської області.

Наказ на призначення було підписано 8 червня 2011 року.

Стасів Андрій Петрович, старший радник юстиції, народився 30 квітня 1974 року в с. Ходовичі Стрийського району Львівської області.

У 1996 році закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка.

08.1991 – 06.1996 – студент юридичного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка

02.1995 – 06.1995 – стажист прокуратури Личаківського району м.Львова Львівської області

06.1995 – 06.1996 – стажист на вакантній посаді помічника прокурора м. Стрия Львівської області

06.1996 – 11.1997 – помічник прокурора м. Стрия Львівської області

11.1997 – 12.1998 – старший помічник прокурора м. Стрия Львівської області

12.1998 – 04.2000 – заступник прокурора м. Стрия Львівської області

04.2000 – 04.2002 – прокурор Кам’янка-Бузького району Львівської області

04.2002 – 02.2011 – прокурор м. Червонограда

02.2011 – 06.2011 – заступник прокурора Львівської області

06.2011- по т.ч. – заступник прокурора Львівської області – прокурор міста Львова.

Почесний працівник прокуратури України, нагороджений нагрудним знаком «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» I ступеня.