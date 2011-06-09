Необхідно проводити берегоукріплення річок, – Цимбалюк

Львів. 9 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 9 червня провів робочу зустріч з начальником Львівського облводгоспу Андрієм Завербним. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час зустріч М.Цимбалюк наголосив на необхідності чіткого виконання програми «Регулюючі та берегоукріплюючі роботи на р. Стрий для захисту від затоплення сіл Кути, Миртюки, Гірне Стрийського району» та знаходженні джерел фінансування, оскільки кошти на ці роботи у попередні роки надходили в значно менших об’ємах від потреби та із значними перервами в часі.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб заходи по берегоукріпленню річок на території області було проведено, за необхідності керівники відповідних структур мають звертатись за фінансуванням до Києва», – додав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.