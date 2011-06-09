Львівщину нагороджено відзнакою Мінагрополітики

Львів. 9 червня. УНІАН. За підсумками ХХІІІ Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку «Агро- 2011» Львівська область за ефективну експозицію нагороджена відзнакою міністра агропромислового комплексу та продовольства України Миколи Присяжнюка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.



Експозиція Львівської області викликала неабиякий інтерес відвідувачів виставки. Так, зокрема, радники міністра сільського господарства Грузії перейняли досвід будівництва оптових ринків за принципом побудови оптового ринку "Шувар" у Львові.

Заступник очільника Мазовецького воєводства (Республіка Польща) запропонувала підтримку і співпрацю по проекту Україна-Білорусь-Польща. Львівська експозиція зацікавила представників Штату Північна Дакота (США).

З експозицією також ознайомились делегації АР Крим, Донецької (зокрема, голови райдержадміністрацій), Харківської та інших областей.

Нагадаємо, виставка-ярмарок «Агро- 2011» відбувалася з 2 по 5 червня в м. Києві.