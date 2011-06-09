Львівщина готова оздоровити японських дітей

Львів. 9 червня. УНІАН. Японських дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на атомній станції "Фукусіма-1", готова оздоровити Львівщина.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

«Діти, які постраждали внаслідок вибуху на атомній станції "Фукусіма-1" будуть оздоровлені в санаторіях Львівської області», - зазначають в ОДА.

Зазначимо, що одразу після землетрусу в Японії Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова прийняти дітей з постраждалих районів Японії.

На Львівщині достатньо закладів, у яких можуть бути оздоровлені діти, і наразі керівництво області визначає, який саме санаторій їх прийме.

Важливо, що регіон має досвід оздоровлення дітей – щороку в санаторіях Моршина, Трускавця та Східниці проходять лікування діти, батьки яких постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.