Підприємців Львівщини навчали успішному веденню бізнесу

Львів. 10 червня. УНІАН. На початку місяця менеджери підприємств малого та середнього бізнесу Львівської області взяли участь у семінарі на тему: «Інструменти для створення ефективної бізнес-моделі».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, захід організували Проект з подолання наслідків кризи у корпоративному секторі України Міжнародної фінансової корпорації (IFС) та банк «Львів».

З учасниками спілкувався професор Київської бізнес-школи, консультант IFC Олександр Мертенс. Підвищити ефективність свого бізнесу прийшли виробники промислової продукції, переробники вторинної сировини, аграрії, будівельники, представники роздрібної торгівлі та сфери послуг, рекреаційної галузі, власники аптечних мереж. Серед проблем, які назвали, прагнучи отримати поради щодо їх вирішення, львівські підприємці, були: нестача обігових коштів, стягнення боргів, дорогі кредити, труднощі з утриманням цінних кадрів, перманентне підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, брак платоспроможних споживачів товарів і послуг, утилізація відходів.

На семінарі було розглянуто успішні українські та світові бізнес-приклади. У якості довідника, кожен підприємець отримав видану за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Агентства з міжнародного бізнесу і співробітництва (EVD) та Швейцарської конфедерації (Swiss Confederation), книгу О.Мертенса «5 інструментів для розвитку вашої бізнес-моделі».

Намагаючись вдосконалити ефективність власної справи, підприємці тестували отримані ноу-гау на своїх моделях. Обговоривши слабкі та сильні сторони кожного проекту, вони прийняли своєрідні «дорожні карти» розвитку бізнесів.

Проект МФК (IFC), з подолання наслідків кризи у корпоративному секторі України, у співпраці зі Швейцарською конфедерацією, приділяє велику увагу наданню консультативних послуг представникам малого та середнього бізнесу, підвищуючи їх поінформованість, кваліфікацію, конкурентоспроможність.