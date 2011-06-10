ДАІ Львівщини виявила 190 несправних автобусів

Львів. 10 червня. УНІАН. За 10 днів операції «Автобус-2011», яка стартувала в Україні 31 травня, інспектори ДАІ Львівської області оглянули 1 017 автобусів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, у тому числі 53, що використовуються для перевезення організованих груп дітей. Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Із оглянутих 1 017 автобусів, у 190 з них були виявлені технічні несправності. У тому числі: у 15 випадках – незаконно встановлені додаткові місця для сидіння; у 35 – заблокований аварійний вихід; один автобус – переобладнаний для роботи на газовому паливі з порушенням вимог законодавства.

Із перевірених 53 автобусів, що використовуються для перевезення організованих груп дітей, 4 були технічно несправними.

Крім того, виявлено 8 автобусів, водії яких своєчасно не пройшли технічний огляд або ж не мали талону про проходження технічного огляду. У п’яти випадках водії автобусів здійснювали перевезення пасажирів без передрейсового медичного огляду або без контролю технічного стану транспортного засобу, а в одному випадку водій автобуса порушив встановлений режим праці і відпочинку (здійснював перевезення понаднормово).

Разом з тим, за 10 днів операції «Автобус-2011» на відповідальних посадових осіб інспектори ДАІ склали 603 адміністративні протоколи. У 121 випадку – за порушення правил перевезення пасажирів; у 32 – за випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів; у 7 – за допуск до керування водіїв у нетверезому стані; у 125 – за керування автобусами без дозволів на перевезення пасажирів; у 4 – за невиконання приписів на усунення раніше виявлених недоліків.

Інспектори ДАІ виявили 560 порушень, які здійснили водій автобусів. У тому числі: у двох випадках водії автобусів керували у стані алкогольного сп’яніння; у 35 – перевищували встановлену швидкість руху; у 116 – порушили правила зупинки транспортних засобів під час висадки пасажирів.

За результатами проведених перевірок затримано 5 автобусів – відповідно до ст. 265-2 КУпАП. Заборонено експлуатацію 118 автобусів з тимчасовим вилученням талону про проходження Державного технічного огляду.