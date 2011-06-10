Київ. 10 червня. УНІАН. Маріупольське міське управління Міністерства внутрішніх справ порушило кримінальну справу за фактом розповсюдження холери.

Про це повідомили в прес-службі міськуправління міліції, передає Українська правда з посиланням на Лігу.

Справу порушено за статтею 325 Кримінального кодексу ("порушення правил боротьби з епідемією").

Повідомляється, що в кінці травня з міські санітарно-епідеміологічні служби до правоохоронних органів надійшли повідомлення про захворювання холерою кількох городян. За даними фактами була проведена перевірка.

Попередньо встановлено, що на території Маріуполя особами, в обов'язки яких входить виконання правил і норм з метою запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, були порушені санітарні правила щодо попередження зазначених захворювань.

У результаті в місті зареєстровано випадки захворювання холерою, що відноситься до групи гострих кишкових інфекцій.

Як відомо, загальна кількість хворих на холеру - 16, з яких 15 - у Маріуполі.

Медики вже встановили джерело спалаху холери. Висновку санепідемстанції свідчать про те, що джерелом спалаху холери в Донецькій області стали каналізаційні стоки.

Лікарі не виключають масового поширення холери в інших регіонах, окрім Донецької області, де і з'явилися перші хворі.

Холероподібні вібріони знайшли в Дніпрі, а також у водоймах Мелітополя і Бердянська.