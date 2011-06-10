На Львівщині пограбували суддю Апеляційного суду
12:59, 10 червня 2011Львів
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Забрали гроші, золото, зброю
Львівська область. 10 червня. УНІАН. На Львівщині невідомі пограбували суддю Апеляційного суду Львівської області заволодівши наявними в будинку грошима та ювелірними виробами.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сьогодні вночі, до будинку судді, який знаходиться в одному із Пустомитівського району, увірвалося четверо невідомих, які застосовуючи фізичне насилля до жінки-судді, її сина та батька, що знаходилися в помешканні, заволоділи їх майном та зникли з місця події.
За даними джерела, грабіжники заволоділи грошима в сумі понад 5 тис. доларів США, 2 тис. грн., золотими виробами та мисливським нарізним карабіном.
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