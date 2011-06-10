На Львівщині пограбували суддю Апеляційного суду

12:59, 10 червня 2011
Львів
0 0

Забрали гроші, золото, зброю

 Львівська область. 10 червня. УНІАН. На Львівщині невідомі пограбували суддю Апеляційного суду Львівської області заволодівши наявними в будинку грошима та ювелірними виробами.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сьогодні вночі, до будинку судді, який знаходиться в одному із Пустомитівського району, увірвалося четверо невідомих, які застосовуючи фізичне насилля до жінки-судді, її сина та батька, що знаходилися в помешканні, заволоділи їх майном та зникли з місця події.

За даними джерела, грабіжники заволоділи грошима в сумі  понад 5 тис. доларів США, 2 тис. грн., золотими  виробами та мисливським нарізним карабіном.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter