На трасі «Київ-Чоп» пограбували львівського підприємця

13:40, 10 червня 2011
Львів
0 0

Грабіжники заблокували рух автівки

Львівська область. 10 червня. УНІАН. 9 червня, близько 19.30, на трасі  сполученням «Київ-Чоп», неподалік села Гірне Стрийського району Львівщини,  невідомі скоїли зухвале пограбування львівського підприємця заволодівши значною сумою грошей.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, нападники  пересуваючись на автомобілі «Ауді» заблокували автомобіль «Део» за кермом якого перебував 30-річний приватний підприємець з Львівщини.  З іномарки  вибігло двоє невідомих, які металевою трубою  розбили  вікно задніх дверцят  в автомобілі підприємця та «відкрито заволоділи із заднього сидіння грошима в сумі 20 тисяч євро, 3 тисячі доларів США, 50 тисяч гривень» після чого втекли з місця події.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter