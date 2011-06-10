На трасі «Київ-Чоп» пограбували львівського підприємця

Львівська область. 10 червня. УНІАН. 9 червня, близько 19.30, на трасі сполученням «Київ-Чоп», неподалік села Гірне Стрийського району Львівщини, невідомі скоїли зухвале пограбування львівського підприємця заволодівши значною сумою грошей.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, нападники пересуваючись на автомобілі «Ауді» заблокували автомобіль «Део» за кермом якого перебував 30-річний приватний підприємець з Львівщини. З іномарки вибігло двоє невідомих, які металевою трубою розбили вікно задніх дверцят в автомобілі підприємця та «відкрито заволоділи із заднього сидіння грошима в сумі 20 тисяч євро, 3 тисячі доларів США, 50 тисяч гривень» після чого втекли з місця події.

