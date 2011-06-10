У Золочеві відкрито міський центр «Спорт для всіх»

Львів. 10 червня. УНІАН. У Львівській області в місті Золочів відкрито міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Згідно із рішенням Золочівської міської ради, затверджено Положення про Золочівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», доручено провести реконструкцію нежитлового приміщення по вул. Б. Хмельницького,1 для влаштування міського центру «Спорт для всіх» та призначено директора цього центру в особі Ярослава Максимовича.

Таке рішення міськради було прийнято на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на 2007-2011 роки.