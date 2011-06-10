На Львівщині очікують підйом рівня води у річках до 2 м

Львів. 10 червня. УНІАН. У Львівській області очікується підйом рівня води у річках до 1,5 м. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

В області сильні дощі, в горах дуже сильні дощі. Місцями грози, пориви північно – західного вітру та шквали 15 – 20 м/с. 11 червня на ріках басейну Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 – 1,5 м, місцями до 2 м над поточними. При дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селей.

Температура повітря вночі +11…+16ºС, вдень +13…+18ºС.