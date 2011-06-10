У Львові представили ювілейну марку. Фото

Львів. 10 червня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у процедурі погашення ювілейної поштової марки та конверта, присвячених 80-річчю Перших Міжнародних кільцевих автоперегонів на трасі «Львівський трикутник».

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

"Ця подія є продовженням багатих львівських філателістичних традицій. Завданням філателії було, є і буде історичне документування, фіксація всіх значних подій нашого краю", - наголосив М. Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА подякував поштовикам за прекрасну ідею, яку вдалось втілити в життя, а також організаторам автоперегонів і побажав, щоб таких подій було якомога більше. Михайло Цимбалюк висловив ідею, щоб наступного року в ралі взяли участь представники всіх областей України.

М.Цимбалюк власноруч наклеїв ювілейну марку, підписав і відправив першого листа з нею.

Фото Євгена Кравса