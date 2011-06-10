Львівщина освоїла на ремонт доріг 100 млн. грн.

Львів. 10 червня. УНІАН. На казначейських рахунках є 20 млн. грн. на будівництво комунальних доріг у Львівській області, які повинні бути негайно освоєні. Про це 10 червня на робочій нараді з питань будівництва стадіону до Євро-2012 заявив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

«На завершальній стадії тендерні процедури по будівництву та реконструкції доріг: 120 млн. грн. уряд виділив на ремонт доріг по області, ще 40 млн. грн. виділено на дороги в самому місті. Зараз на казначейських рахунках є 20 млн. грн., які повинні бути негайно освоєні. Ми будемо інформувати громадськість про всі кошти, скільки і куди вони направлені», - сказав голова Львівської ОДА.

Також Михайло Цимбалюк повідомив, що наступного тижня відбудеться окрема нарада, присвячена цьому питанню.