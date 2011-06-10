Бермес очолив Громадську раду при Львівській ОДА

Львів. 10 червня. УНІАН. Зеновій Бермес очолив Громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації. Таке рішення було прийнято шляхом відкритого голосування на засідання Громадської ради. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Окрім цього, учасники засідання затвердили Положення про Громадську раду, комісії Громадської ради (29 комісій), їх назви, склад і керівників комісій.

Також було обрано голову Громадської ради – Зеновія Бермеса, президента Асоціації роботодавців Львівської області та першого заступника голови Громадської ради Оксану Ващук, програмного директора громадської організації «Наше право».

Нагадаємо, 10 лютого відбулися установчі збори з обрання Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації.