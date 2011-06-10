Банкірів Львівщини навчали як долати кризу

Львів. 10 червня. УНІАН. 9 червня представники банку «Львів» та Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до Групи Світового банку, підписали угоду про співпрацю.

Про це УНІАН повідомили у Міжнародній фінансовій корпорації.

«Підписання угоди - це важливий крок у підтримці малого та середнього бізнесу в Україні. Ми запускаємо спільну навчальну програму для керівників підприємств цього сегменту економіки. Взявши участь у програмі, підприємці отримають практичний інструментарій з питань управління ризиками, скорочення витрат й оптимізації оборотного капіталу, побудови успішних стратегій ведення бізнесу. Все це допоможе їм швидше здолати наслідки кризи», – зазначив керівник бізнес-лінії IFC Іван Іванов.



Іван Іванов (ліворуч), Олександр Немой (праворуч)

Голова правління банку «Львів» Олександр Немой висловив надію, що реалізація проекту стане у пригоді багатьом представникам малого і середнього підприємництва, тим, хто у більшості країн світу складає основу середнього класу.

Для підприємців буде проведено 10 семінарів у Львові, Дрогобичі, Тернополі і Луцьку. У межах програми IFC видала серію практичних посібників про методи скорочення затрат і оптимізації оборотного капіталу, нові підходи до ведення бізнесу. Готується до друку посібник з управління ризиками на підприємствах малого та середнього бізнесу.