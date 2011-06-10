Львівщина не лише географічно, але й ментально у Європі, - Цимбалюк

Львів. 10 червня. УНІАН. У Львові відбулася дискусія для представників дипломатичних установ, акредитованих у місті, в межах художньої виставки презентації європейських регіонів-партнерів "Міста Європи" до Днів Європи у Львівській області.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На заході були присутні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, голова Львівської облради Олег Панькевич, заступник Львівського міського голови Василь Косів, представники дипломатичних кіл, громадські діячі, митці, науковці.

В рамках заходу свої роботи із зображеннями європейських міст продемонстрували відомі львівські художники Орест Скоп та Петро Сипняк.

Із вітальним словом виступив голова Львівської ОДА. "Львівщина не лише географічно, але й ментально у Європі. Вдев’яте ми відзначаємо Дні Європи. Це потрібно для того, щоб українці знали про Європейський Союз і про те, чому Україна вибрала шлях до Європи. Сьогоднішня зустріч ще раз підкреслює стратегію нашої держави щодо європейської інтеграції. Ми проводимо велику для того, щоб розширити міжнародні економічні зв’язки регіону", - зазначив Михайло Цимбалюк.

Підсумовуючи, Голова Львівської облдержадміністрації привітав учасників дискусії з Днями Європи, а також висловив побажання плідної співпраці на благо українського народу.