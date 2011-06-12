Цимбалюк відвідав Львівську духовну семінарію

Львів. 12 червня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистостях з нагоди семінарійного празника Зіслання Святого Духа та завершення академічного року в Львівській духовній семінарії.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк привітав семінаристів з закінченням академічного року і був присутній при врученні Testimonium випускникам семінарії.

Голова ОДА подарував семінаристам книгу-заповіт Блаженнійшого Патріарха Йосипа Сліпого «...Щоб ви не зневірилися...».

Голова ЛОДА також поклав квіти до пам’ятника Маркіяну Шашкевичу і був присутній на Архиєрейській літургії, яку очолював Блаженнійший Святослав (Шевчук).