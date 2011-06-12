Львівщина підпише угоду про співпрацю з угорцями

Львів. 12 червня. УНІАН. Львівська область перейматиме досвіт Угорщини у створенні туристичних маршрутів мінеральних вод. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі з делегацією Угорщини на чолі з уповноваженим уряду Угорської Республіки в області Сабольч-Сатмар-Берег, керівником обласної адміністрації д-ром Віннаі Дьозо.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськості Львівської ОДА.

Окрім цього, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі вирощування та переробки сільськогосподарської продукції, розвитку туристичної галузі.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про підписання двосторонньої угоди про співпрацю між Львівською областю та областю Сабольч-Сатмар-Берег.

Др. Віннаі Дьозо також запросив голову Львівської обласної державної адміністрації Михайла Цимбалюка відвідати Угорщину.