Представлено нового голову ЛААС

Львів. 14 червня. УНІАН. Сьогодні, 14 червня, голова Вищого адміністративного суду України Олександр Пасенюк представив представникам органів влади Львівщини нового голову Львівського апеляційного адміністративного суду – Сергія Богаченка. Про це УНІАН повідомила прес-секретар Львівського апеляційного адміністративного суду Ольга Давид.

Під час виступу Сергій Богаченко наголосив на своїх ключових завданнях на посаді голови ЛААС – організація роботи суду для забезпечення розгляду справ у розумні строки, належне матеріально-технічне забезпечення суду, налагодження діалогу з суспільством через засоби масової інформації та забезпечення прозорості роботи суду. Головним завданням голова ЛААС вважає завершення ремонту наданого громадою Львова приміщення суду для ефективної роботи суду та комфортного перебування у ньому відвідувачів та сторін по справах.

У офіційному заході взяли участь голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін, голова Апеляційного суду Львівської області Валентин Государський, голова Львівського апеляційного господарського суду Олександр Тупицький, прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк, заступник начальника УМВС України у Львівській області Василь Рябошапко, заступник міського голови Львова Олег Синютка, секретар Львівської міськради Василь Павлюк, начальник Головного управління юстиції Львівської області Андрій Багряк, в.о. начальника ТУ ДСА у Львівській області Віктор Дейнека, заступник начальника СБУ у Львівській області Василь Бахмацький, голови окружних адміністративних судів Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей.

Львівський апеляційний адміністративний суд розпочав свою роботу у 2007 році. Його повноваження поширюються на територію п’яти областей Західної України. Штат суддів складає 26 осіб. До призначення Сергія Богаченка на посаду голови ЛААС понад два роки обов’язки голови суду виконував суддя Мар’ян Кушнерик.

Довідка УНІАН. Сергій Богаченко закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Працював суддею Городоцького та Мостиського районних судів. З 1991 по 2008 рік очолював Мостиський районний суд Львівської області. Суддею Львівського апеляційного адміністративного суду працює з 2008 року. Загальний суддівський стаж – 25 років.31 травня 2011 року призначений головою Львівського апеляційного адміністративного суду.