В аеропорту «Львів» відбулися антитерористичні навчання

Львів. 14 червня. УНІАН. Сьогодні, 14 червня, у межах підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу „Євро-2012” в аеропорту „Львів” відбулися планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання, організовані Штабом Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

У навчаннях взяли участь представники обласних підрозділів СБ України, МВС, МНС, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби, Збройних сил України, керівництво Львівської обласної державної адміністрації та Львівської міської ради.

Як повідомили в СБУ, мета навчань – вдосконалення практичних навичок, відпрацювання спільних дій відомств, які включені до державної антитерористичної системи.