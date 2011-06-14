На Львівщині виявлено 9 п’яних водіїв

Львів. 14 червня. УНІАН. У Львівській області протягом 13 червня у Львові та області було зафіксовано 9 фактів, коли водії транспортних засобів, більшість з яких перебували у стані алкогольного сп’яніння, чинили фізичну непокору працівникам міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управлінні ДАІ у Львівській області.

Зокрема, 13 червня під час нагляду за дорожнім рухом інспектори ДПС на перехресті вулиць Липинського-Промислова у Львові за порушення правил дорожнього руху зупиняли автомобіль «Іж-2717». Під час спілкування із 23-річним водієм авто, було чути від затриманого різкий запах алкоголю. На прохання пред’явити документи, які б засвідчували особу водія та право власності на транспортний засіб, у водія жодних документів не було.

Водія було доставлено на медекспертизу, де встановили, що він перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння (рівень алкоголю у крові – 1,49 проміле). На водія складено адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього водія та пасажира було доставлено у Шевченківський райвідділ міліції для подальшої перевірки.